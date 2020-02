Ultraleggero precipita al suolo: pilota ricoverato in ospedale

Stava per atterrare con il suo ultraleggero sulla pista dell'aviosuperficie Arca-Bessica nel Comune di San Zenone degli Ezzelini quando il velivolo ha iniziato a perdere quota troppo velocemente andando a schiantarsi al suolo.

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nel pomeriggio di sabato 29 febbraio nell'aviosuperficie di Via Pietro Farronato. Erano le 17.40 quando il pilota dell'ultraleggero si è schiantato in fase di atterraggio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 con il personale dei vigili del fuoco a supporto. L'uomo alla guida del velivolo è stato trasportato al pronto soccorso di Montebelluna. Le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Ingenti i danni riportati dall'ultraleggero. Restano da chiarire, infine, le cause che hanno portato all'incidente. Cinque anni fa, nella stessa aviosuperficie di San Zenone degli Ezzelini una donna aveva perso la mano per essersi avvicinata troppo all'elica di un Piper.