Ultraleggero precipita in un vigneto: pilota ricoverato in ospedale

Stava per atterrare con il suo ultraleggero sulla pista dell'aviosuperficie Arca-Bessica nel Comune di San Zenone degli Ezzelini quando il velivolo ha iniziato a perdere quota troppo velocemente andando a schiantarsi al suolo.

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nel pomeriggio di sabato 29 febbraio. L'incidente è avvenuto in un vigneto al confine tra i Comuni di Mussolente (in provincia di Vicenza) e San Zenone degli Ezzelini. Erano le 17.40 quando il pilota dell'ultraleggero ha perso il controllo del mezzo schiantandosi al suolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 con il personale dei vigili del fuoco a supporto. L'uomo alla guida del velivolo è stato trasportato al pronto soccorso di Castelfranco Veneto. Nell'impatto ha riportato un lieve trauma cranico e la frattura di una caviglia ma non sarebbe in pericolo di vita. Ingenti i danni riportati dall'ultraleggero. Restano da chiarire le cause che hanno portato all'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Romano d'Ezzelino.