Turismo, Unascom: "Dati in crescita ma si teme il sommerso"

TREVISO Alessandro Nucara, direttore nazionale: enogastronomia e cultura, le grandi chances di Treviso e della Marca: "Il turismo cresce, ma dilaga il sommerso: domani la presentazione dei dati economici sull’impatto del sommerso, ovvero le grandi bugie della sharing economy". Il turismo è il vero driver dell’economia, ed uno dei pilastri del futuro economico della Marca trevigiana, oggi al centro di una grande rinascita con un capoluogo in crescita candidato a “capitale della cultura”. I primi ad esserne consapevoli sono gli albergatori e gli imprenditori delle strutture ricettive, che si stanno rimboccando le maniche, alzando le antenne e che, grazie a supporto di Federalberghi, stanno per avviare un ciclo di incontri formativi e di aggiornamento di alto livello che affronteranno, in tre date successive a partire da domani (oggi, 25 gennaio, inizio ore 15), le grandi e nuove sfide dell’ospitalità. L’obiettivo è chiaro: come aumentare il successo, come capire i fenomeni di cambiamento, come modernizzarsi e come aumentare il livello di competitività.

Il primo incontro, è in programma oggi (domani, giovedi 25 gennaio), dalle 15 alle 17,30, nella sede di Confcommercio Treviso (via Venier 55). Interverranno Alessandro Nucara, direttore nazionale di Federalberghi, e Roberta Parollo, esperta di marketing e co-autrice del nuovo libro-guida “L’Albergo”, che verrà consegnato a tutti gli iscritti al seminario (gratuito per gli associati) e che presenterà metodi e strumenti per affrontare le nuove sfide dell’ospitalità. Tra queste, quella derivante dal mondo sommerso turistico, che mette sul mercato on line alloggi, camere ed appartamenti senza alcun controllo. Un fenomeno dilagante che Federalberghi ha misurato con una indagine ad hoc ed i cui dati verranno presentati nel corso dell’incontro di oggi. Introdurrà i lavori Giovanni Cher, presidente provinciale di Federalberghi. Gli incontri proseguiranno (sempre nella sede di Confcommercio, in via Venier 55) il 1 marzo, sul tema “Disparity Rate: opportunità e minacce nell’era dell’e-commerce” ed il 22 marzo su: “il Revenue management: un approccio semplice ed efficace nel nuovo contesto digitale”.