Università Normale di Pisa e Castelfranco: un ponte tra città per la ricerca e l'innovazione

CASTELFRANCO VENETO Il vicesindaco di Castelfranco, Gianfranco Giovine, si è recato in visita nei giorni scorsi al Centro di ricerche Piaggio dell'Università Normale di Pisa con l’obiettivo di creare un ponte con la 'Città del Giorgione' per dare vita in città ad un centro di ricerche ed innovazioni.

Nell'occasione il Vicesindaco, accompagnato da un gruppo di imprenditori della castellana, ha potuto visitare ed assistere ad alcuni progetti e studi di ingegneria robotica, biomedica, elettronica e molto altro ancora. Ad accogliere la rappresentanza della Marca è stata la direzione dell’Ateneo alla quale ha affidato al prof. Danilo De Rossi, responsabile scientifico del Centro, di accompagnare la delegazione in visita ai vari laboratori. «Una grande emozione – spiega il vicesindaco Giovine – è stata quella di apprendere che con la matematica e l'ingegneria questi giovani "geni" stanno tentando di curare malattie della mente come la pazzia, la depressione attraverso le fasi comportamentali dell'essere umano». L'Amministrazione castellana, è impegnata a tradurre questa visita in una azione di scouting di aziende del territorio interessate a ricavarne benefici da un supporto scientifico di tale livello. «Tutto ciò potrebbe trasformare le imprese del nostro territorio – conclude il Vicesindaco con delega ai rapporti con l’Università - creando lavoro ed opportunità di crescita».

Gallery