Vittorio Veneto: turismo, cibo e cultura con l'Unpli Treviso

VITTORIO VENETO L’Alta Marca parte dalla scuola per promuovere il territorio. L'Istituto IPSSAR A. Beltrame, con la collaborazione di UNPLI Treviso e la Primavera del Prosecco Superiore, si fa promotore dell’evento “TURISMO CIBO E CULTURA”, una giornata dedicata alla valorizzazione territoriale e alla scoperta delle eccellenze gastronomiche attraverso tanti momenti di approfondimento e condivisione.

Il programma del 16 aprile si aprirà alle ore 9.00 presso il Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto con il convegno “Cibo, vino e cultura come motivazioni di viaggio per l’Alta Marca”. Obiettivo dell’incontro sarà approfondire come enogastronomia e cultura del cibo stiano diventando fattori sempre più rilevanti nelle aspettative e nelle motivazioni dei viaggiatori. La promozione del territorio continuerà poi nel pomeriggio attraverso un Educational tour esperienziale firmato Unpli Treviso, che proporrà un focus su diverse eccellenze dell’Alta Marca sotto il profilo enogastronomico, culturale ed ambientale. Un programma che seguirà il cambiamento in atto, in cui il turista ricerca non solo la conoscenza del prodotto, ma anche del territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse. L’Educational tour, del tutto innovativo, consentirà un confronto pro-attivo tra domanda ed offerta, tra imprese e potenziali clienti e vedrà i suoi partecipanti divisi in tre gruppi, ognuno dei quali affronterà un argomento specifico ricollegato ai tematismi della giornata: CIBO – CULTURA – TURISMO.

Il tour si svilupperà infatti su tre panel interattivi: CULTURA: Patrimonio culturale immateriale, con la visita al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. TURISMO: Nuove frontiere dell'enoturismo, che vede in programma il tour delle Grotte del Caglieron e Villa Troyer, sede della Mostra del Torchiato, ospiti della Pro Loco di Fregona. CIBO: tra territorialità e globalizzazione, con la visita ad un’azienda vinicola del territorio

Ogni gruppo, guidato da un "consulente/animatore", verrà stimolato ad interagire sulla tematica assegnata permettendo un’interazione continua, un confronto conviviale e piacevole, che delineerà importanti scambi ed opinioni sugli sviluppi turistici del territorio dell’Alta Marca. “Nel nostro territorio – commenta il Presidente UNPLI Treviso, Giovanni Follador – lo sviluppo locale ha trovato grande forza nel mondo del volontariato rappresentato dalle Pro Loco, che in questi anni hanno dimostrato come solo mettendo insieme le esperienze è possibile promuovere e far conoscere al meglio le potenzialità del territorio. Significativo, in tal senso, è l’esempio della Primavera del Prosecco Superiore, diventata la rassegna enoturistica più importante del Veneto, che da più di 20 anni contribuisce a valorizzare le eccellenze locali e il patrimonio storico-culturale del territorio”.

L’evento, infatti, nell’anno che celebra la ricorrenza del centenario della Grande Guerra, offrirà la possibilità di scoprire l’Alta Marca non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche da quello storico-culturale facendo immergere il visitatore in un viaggio che lo renderà protagonista di un incanto senza tempo. E presto alla rassegna dedicata alle famose bollicine si affiancheranno altri scenari di promozione del territorio. Unpli Treviso si sta infatti rendendo protagonista di un nuovo ed innovativo programma, condiviso dai portatori di interesse del territorio. Uno specifico Progetto di Marketing Territoriale volto alla promozione del territorio di GAL ALTA MARCA, finanziato con i fondi europei.

Il programma di “TURISMO CIBO E CULTURA” offrirà quindi l’opportunità di un confronto concreto sulla situazione attuale, sulle opportunità e sulle sfide di questo emergente segmento turistico, allo scopo di promuovere uno sviluppo economico locale, coinvolgendo diversi settori commerciali e includendo nuovi approcci al settore primario.