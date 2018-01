Uomo armato entra in municipio e semina il panico: fermato dai carabinieri

VEDELAGO Un lunedì mattina a dir poco movimentato nel municipio di Vedelago dove un uomo di 52 anni, residente nel comune trevigiano, si è presentato in comune armato.

L'uomo era già conosciuto in paese visto che nel mese di agosto, durante uno sfratto, aveva minacciato di togliersi la vita dopo aver perso casa, lavoro e aver scoperto di essere malato. Preso dalla disperazione, l'uomo aveva annunciato a una giornalista di volere andare armato in municipio per compiere un insano gesto e così ha fatto proprio nella mattinata di lunedì 15 gennaio. Ricevuto dal sindaco Cristina Andretta l'uomo ha iniziato ad andare in escandescenze. A quel punto il primo cittadino, vedendo che i suoi tentativi di tranquillizare l'uomo si stavano rivelando vani, ha avvisato i carabinieri che con giubbetti antiproiettili e armi alla mano sono riusciti a fermare il soggetto prima che potesse compiere qualsiasi tipo di gesto inconsulto. Il cinquantaduenne aveva con sé solo un taglierino. Bloccato e portato in caserma l'uomo dovrà ora rispondere del suo gesto davanti alle forze dell'ordine.