Barca in avaria: trevigiano resta bloccato tutta la notte sotto il temporale

Doveva essere un normalissimo giro in barca lungo il Sile per festeggiare Ferragosto ma un'avaria improvvisa ha trasformato la serata di un padre di famiglia trevigiano in un vero e proprio incubo.

Intorno a mezzanotte, sulla via del ritorno verso casa, il natante guidato da D.T, 77enne trevigiano, ha avuto un guasto improvviso al motore. Non riuscendo più a far partire il barchino, l'uomo è rimasto bloccato nelle acque del Sile tutta la notte, nel bel mezzo del forte temporale scatenatosi nelle scorse ore. Una vera e propria notte da incubo. Venerdì mattina il figlio si è accorto che il padre non era ancora rincasato dall'uscita in barca e ha pensato bene di allertare i soccorsi. Informati dell'accaduto i vigili del fuoco hanno avviato le ricerche lungo il Sile. Dopo pochi minuti lo sfortunato settantenne è stato individuato e portato con un gommone al porto di Casier. I pompieri l'hanno ritrovato ancora a bordo della sua barca chiaramente pieno di freddo e completamente fradicio dopo la notte trascorsa sotto le intemperie. I soccorritori l'hanno consegnato alle cure del 118. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Una disavventura a lieto fine.