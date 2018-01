L'uomo copernicano diviene Amleto: un’indagine sulle origini della modernità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

SAN ZENONE Un’indagine sulle origini della modernità, dall'uomo copernicano del '500 ai dubbi e alle inquietudini della nuova realtà espressa dall'Amleto di Shakespeare passando per il nichilismo e il senso del mistero. Si articola in dieci incontri, da giovedì 18 gennaio al 22 marzo, l’edizione 2018 del corso di filosofia organizzata dal gruppo culturale Archè con la guida del professor Beppino Gobbo. La prima lezione, giovedì alle 20.30 nella barchessa di Villa Rubelli in località Sopracastello a San Zenone, aprirà una finestra per indagare su “una nuova visione della terra e del cielo”. Una lezione sui cambiamenti e le rivoluzioni portate dalla scoperta dell’America, che hanno costretto l’uomo occidentale a modificare la sua visione della terra.

Ma nel corso di filosofia si ricorderà anche l’evoluzione della prospettiva con Copernico, Galilei e Keplero, che sostituirono il modello geocentrico con quello eliocentrico, portando l’uomo a non potersi più considerare al centro dell'universo. Un’evoluzione che da un lato ha portato l’uomo ad acquisire la consapevolezza della complessità del mondo, dall’altro ha fatto insorgere dubbi e inquietudini, che l'Amleto di Shakespeare esprime magistralmente. Tra i temi trattati nel corso il nichilismo, il senso del mistero, ma anche “il peso della fortuna nelle vicende umane”, ricordando la lezione di Machiavelli e Guicciardini ( giovedì 25 gennaio). E non mancherà un approfondimento su Martin Lutero, e la sua riforma protestante a cui ha dato vita esattamente cinque secoli fa, spezzando l'unità religiosa dell'Europa (1 febbraio) .La rassegna, organizzata dal gruppo culturale Archè, è patrocinata dal comune. Per informazioni : 3402278081 oppure 3476165322.