Muore in casa: trovato dopo una settimana

SAN BIAGIO DI CALLALTA Intervento questo pomeriggio dei vigili del fuoco di Trevio per aprire un appartamento in via Mozart, a San Biagio di Callalta, in località Cavrie.All'interno dell'abitazione è stata trovato privo di vita Andrea Chiappin 42enne di Schio, in provincia di Vicenza, deceduto parrebbe per morte naturale. L'uomo, di professione operaio, viveva da solo. Parrebbe dalle prime ricostruzioni che la morte risalga ad una settimana fa, e possa essere ipotizzabile a cause accidentali. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ora si attende risposta dal magistrato che al momento si è riservato su una possibile autopsia.