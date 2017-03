Uomo disperso sul Monte Grappa dopo una ciaspolata in notturna: ricerche in corso

BORSO DEL GRAPPA Le squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa sono state allertate domenica mattina dal 118, in seguito alla segnalazione della moglie di un uomo di Bassano del Grappa non rientrato ieri sera da una ciaspolata in notturna sul Monte Grappa.

L'uomo era uscito di casa intorno alle 19.20 di sabato. Dopo la partenza, di lui s'è persa ogni traccia. I soccorritori stanno intervenendo in località Forcelletto, dove è stata rinvenuta parcheggiata la vettura dell'uomo e dove ieri notte si è svolta una camminata con le ciaspe di un numeroso gruppo di persone, al quale però non risulta l'uomo fosse aggregato. Aggiornamenti sulla vicenda sono attesi nel corso delle prossime ore.