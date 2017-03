Trovato senza vita l'uomo scomparso sabato sera sul Monte Grappa

CRESPANO DEL GRAPPA È stato ritrovato senza vita S.P., 57 anni, di Bassano del Grappa, la cui scomparsa era stata segnalata ai carabinieri dalla moglie, preoccupata dal mancato rientro dell'uomo, uscito di casa verso le 19.20 ieri sera per una passeggiata sul Grappa.

Le ricerche erano partite questa mattina da località Forcelletto, dopo il rinvenimento della sua auto ancora parcheggiata. Sul posto il soccorso alpino di Predemontana del Grappa e Prealpi Trevigiane (preallertato quello di Feltre) con il Suem di Crespano e i carabinieri cinofili volontari di Bassano. Mentre le squadre si stavano distribuendo nella zona, una ragazza che si trovava sul posto ha avvertito i soccorritori di aver visto qualcosa in fondo alla valle, vicino alle stalle di Malga Bocchette di Cima, e lì è stato ritrovato il corpo senza vita. L'uomo, che si era incamminato a piedi sul sentiero - non calzava le ciaspe - era scivolato per un centinaio di metri in un tratto ghiacciato riportando traumi fatali. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, i soccorritori stanno provvedendo a trasportare la salma imbarellata sulla strada, a 300 metri di distanza, per affidarla al carro funebre.