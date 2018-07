Uomo investito da una moto, è gravissimo

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Grave incidente questo pomeriggio verso le 15.40 circa a Sergaglia della Battaglia, in via Farra. Un uomo, S.E. 41enne, è stato investito da una moto che stava percorrendo via Farra. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista sarebbe illeso mentre le condizioni del pedone sono sembrate subito gravissime. L'uomo è stato quindi trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto oltre al suem118 anche i carabinieri per i rilievi.