Sale in macchina e scompare: ricerche a tappeto per ritrovarlo

Ricerche a tappeto per tutto il pomeriggio di mercoledì nella frazione di Colfrancui, a Oderzo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno setacciato la zona del campo sportivo alla ricerca di un uomo di 48 anni, affetto da disturbi mentali, che ha fatto perdere le sue tracce alcuni giorni fa.

L'uomo, stando a quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso", sarebbe un paziente del Centro di salute opitergino e si sarebbe allontanato a bordo di un'automobile. Il personale che si occupa di lui ha detto che non era la prima volta che l'uomo si allontanava per andare a passeggiare da solo in campagna ma non era mai successo che stesse lontano dalla casa di cura per così tanto tempo. In genere, dopo un paio d'ore, l'uomo rientrava in autonomia ma stavolta sembra essere sparito nel nulla. Preoccupati, i dipendenti della casa di cura hanno allertato le forze dell'ordine che, insieme ai vigili del fuoco, si sono subito messi alla ricerca del quarantottenne originario di Motta di Livenza. Mercoledì 14 novembre i pompieri hanno concentrato le loro ricerche nella frazione di Colfrancui intervenendo con un elicottero, diverse camionette e l'unità dei sommozzatori che hanno cercato l'uomo nelle acque del Navisego, il canale che, dal centro di Colfrancui, sfocia nel Monticano. L'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha sollevato la curiosità di tantissimi residenti che hanno iniziato a segnalare in Rete le ricerche dei pompieri. Dopo un pomeriggio passato a setacciare ogni angolo della frazione opitergina, i soccorritori sono rientrati senza aver trovato alcuna traccia dell'uomo scomparso. Le prossime ore saranno fondamentali per capire dove possa essere sparito il paziente della casa di cura.