Trevigiano di 78 anni scompare in Val Tovanella: ricerche in corso in tutta la zona

VITTORIO VENETO Venerdì sera, verso le ore 23, il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato dal 118 per avviare la ricerca di una persona in Val Tovanella. L'uomo, un 78enne di Vittorio Veneto, era partito in mattinata per andare a lumache, senza lasciare indicazioni sulla destinazione. Quando i carabinieri in un sopralluogo hanno individuato la sua auto parcheggiata all'imbocco della valle è scattato l'allarme. Una squadra, assieme ai Vigili del fuoco, ha iniziato a perlustrare i sentieri della zona fino a notte fonda. Sabato mattina alle 6, con l'ausilio del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, degli agenti del Sagf, unità cinofile e carabinieri, è ripartita la ricerca. Anche l'elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato la zona.