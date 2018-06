Si ustiona su un fungo riscaldante: quarantaquattrenne finisce in ospedale

OLMI Un pericoloso e insolito incidente è avvenuto nella serata di sabato 23 giugno in via Milano, a pochi metri di distanza dalla statale Postumia che attraversa la frazione di Olmi. Erano le 21.52 quando gli uomini del Suem 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 44 anni rimasto ustionato dalle fiamme di un fungo alimentato a bioetanolo.

Stando alle ricostruzioni dei soccorritori arrivati sul posto, l'uomo si sarebbe avvicinato troppo a un fungo riscaldante che, con la sua potente fiamma, ha finito per provocargli alcune ustioni su pelle e vestiti nel giro di pochi secondi. Il fungo era stato acceso fuori stagione visto che la serata di sabato era piuttosto fredda. Non è ancora chiaro però se l'incidente sia stato provocato da un problema improvviso all'apparecchio riscaldante o da una svista dell'uomo, colpevole di essersi avvicinato troppo alla fiamma. Quel che è certo è che l'intervento sul posto dei soccorsi è stato provvidenziale. Il quarantaquattrenne è finito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Nonostante alcune lievi ustioni, le sue condizioni di salute al momento non sarebbero gravi.