Utilizzo del campo da basket di Castelminio: il Comune ne regolamenta l'accesso ai giovani

RESANA Stop ad un utilizzo indisciplinato degli impianti sportivi e via libera ad una nuova forma di regolamentazione dell’accesso alle strutture. Parte da Castelminio l’invito da parte della nuova Amministrazione Comunale per un utilizzo regolamentato degli impianti sportivi. “Abbiamo deciso grazie anche alla collaborazione del Gruppo Sagra e del Resana Csm 2010 di chiudere gli accessi agli impianti sportivi di Castelminio per far si che gli stessi possano essere utilizzati rispettando orari e regolamento di utilizzo – annuncia il sindaco Stefano Bosa – D’ora in poi chiunque potrà utilizzare gratuitamente il campo da basket esterno ai campi di calcio ma dovrà farlo chiedendo autorizzazione e nominando di fatto un responsabile che sia un adulto”.

L’Amministrazione è voluta intervenire per fare si che l’accesso agli impianti di Castelminio, proprio in questo periodo in cui sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo centro polifunzionale per la “Festa dea poenta”, sia garantito solo agli autorizzati. “Non possiamo più permetterci di avere degli accessi liberi ed illimitati agli impianti sportivi – ha aggiunto il sindaco – ci sono situazioni di pericolo che vanno evitate e c’è stato anche nel recente passato un utilizzo improprio delle strutture che andava limitato”. “L’utilizzo dei campi da calcio rimane riservato alle società sportive – ha aggiunto l’assessore allo Sport Claudia Baesso – ma per i tanti giovani che vogliono comunque utilizzare il campetto da basket l’utilizzo rimarrà gratuito basterà presentare richiesta tramite un modulo precompilato scaricabile dal sito del Comune dove un adulto, il genitore, andrà a dichiarare l’orario di utilizzo”.

L’operazione “impianti sportivi sicuri” è solo all’inizio in quanto per l’Amministrazione Comunale di Resana rimangono prioritari una serie di interventi di sistemazione degli impianti presenti nel territorio comunale. “Gli impianti ci sono e vanno utilizzati in maniera regolamentata e corretta – ha concluso il sindaco Stefano Bosa – dobbiamo imparare ad utilizzare queste strutture come se fosse casa nostra, avendone cura e rispetto. Cercheremo di responsabilizzare al massimo le società e chi utilizza questi impianti”.