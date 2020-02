Si getta dalla seggiovia, ferito studente trevigiano

Incidente sulle piste da sci, nella mattinata di oggi, giovedì, in Val di Zoldo presso il comprensorio sciistico “Civetta”. Poco dopo le 10.45 uno studente trevigiano di 14 anni si è lanciato nel vuoto dalla seggiovia con cui stava risalendo, da un'altezza di circa tre metri. Il giovanissimo non ha atteso che la seggiovia giungesse a destinazione. Il 14enne è stato soccorso dal Suem 118 e dai carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Belluno; fortunatamente lo studente portava il casco protettivo e non ha riportato lesioni gravi.

Alle 11.45 circa un incidente è capitato anche ad una bambina di 8 anni che per cause corso accertamento è caduta dalla seggiovia in movimento da un’altezza di circa 4 metri, finendo rovinosamente al suolo. La piccola è stata trasportata in elicottero di soccorso in ospedale a Belluno. Anche lei fortunatamente aveva il casco; la prognosi resta per ora riservata.