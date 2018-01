Valanghe su Dolomiti e Prealpi Venete: finalmente cessata la fase di attenzione

Dalle ore 14 di venerdì è cessato lo Stato di Attenzione per Rischio Valanghe sulle Dolomiti e le Prealpi del Veneto, emesso il 29 dicembre scorso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione. Lo stesso Centro Funzionale ha infatti dichiarato il Ritorno alla Normalità (colore verde della scala di rischio), mantenendo peraltro attivo il numero verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. Secondo le previsioni, il pericolo valanghe non subirà variazioni importanti prima dell’inizio delle precipitazioni atteso per domenica. Da lunedì, il pericolo potrebbe aumentare a “3 marcato” con una attività valanghiva spontanea.

LA SITUAZIONE ATTUALE

La montagna veneta è ben innevata. Il manto nevoso è moderatamente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi. Nel bosco e nelle zone al riparo dal vento, la neve superficiale è ancora a debole coesione e facilmente sciabile. Oltre il limite del bosco, il vento dei giorni scorsi ha creato zone erose, superfici irregolari e accumuli di neve ventata, localmente instabili. Il pericolo di valanghe è in generale 2-moderato.