Valanghe, al Passo San Pellegrino aperto il centro d'addestramento per gli sport invernali

Scialpinismo, freeride ma anche escursioni a piedi o con le racchette da neve, sono tante le attività che si possono fare sulla neve d’inverno e sempre più numerosi sono gli appassionati. Per affrontare in sicurezza gli sport invernali è importante conoscere la situazione delle neve, per questo il Centro Valanghe di Arabba di ARPA Veneto, con il supporto della società impianti San Pellegrino, ogni anno apre gratuitamente a tutti il Centro di addestramento per i travolti in valanga al Passo San Pellegrino (BL).

COME FUNZIONA - Nel campo ci si può esercitare all’uso degli ARTVA, cioè gli Apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, in una situazione quasi reale a 2500 metri di quota. All’interno di un’area recintata e a varie profondità, sono stati sepolti sei trasmettitori azionati automaticamente da una centralina in modo casuale. La centralina permette di effettuare tre tipi diversi di ricerca: easy con attivazione di un trasmettitore, medium con due trasmettitori, expert fino a sei trasmettitori. L’attivazione è casuale quindi ogni scenario risulterà diverso dal precedente. Al contrario di una valanga reale, i trasmettitori non vanno disseppelliti ma la ricerca termina quando il trasmettitore sepolto viene colpito con la sonda da valanga.

Il campo di addestramento è di proprietà dello SVI-CAI e la gestione è affidata ad ARPA Veneto e alla società impianti San Pellegrino. L’accesso è gratuito ed è attivo h24. In caso di utilizzo da parte di gruppi numerosi è consigliabile effettuare una prenotazione collegandosi al sito www.cai-svi.it/campo- artva-passo- san-pellegrino/ oppure scrivendo una e-mail a renato.zasso@arpa.veneto.it oppure a info@passosanpellegrino.it.