Bimbo di un anno cade dal carrello della spesa, interviene l'elicottero del Suem

VALDOBBIADENE Un bimbo di appena un anno si trova ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente avvenuto attorno alle 12 di oggi all'interno del supermercato Conad di Valdobbiadene, in via Erizzo. Il piccolo si trovava seduto sul carrello della spesa e tentando di scendere è caduto violentemente a terra, ferendosi. Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l'elicottero. Il bimbo non è fortunatamente in pericolo di vita.