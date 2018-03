Camion carico di prosecco fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

VALDOBBIADENE Sono terminate poco dopo le 16 le operazioni dei vigili del fuoco di rimessa in strada di un autoarticolato carico di bottiglie di prosecco, rimasto in bilico sul ciglio della strada in via Roccat e Ferrari a Valdobbiadene, a pochi passi dalla cantina "Canevel". I pompieri, con l’utilizzo dell’autogru, sono riusciti a rimettere il camion di nuovo sulla sede stradale pronto a riprendere il viaggio. Illeso il trasportatore.