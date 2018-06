Espulso torna in Italia, scovato dai carabinieri a Valdobbiadene

VALDOBBIADENE Un cittadino albanese di 31 anni, X.O., è stato arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Lo straniero, nonostante fosse già stato espulso in passato, è tornato in Italia: i militari della stazione di Valdobbiadene lo hanno rintracciato presso una struttura alberghiera della zona. Il 31enne, condannato nel processo per direttissima ad una pena di 10 mesi di reclusione, è stato nuovamente espulso e sarà espatriato nei prossimi giorni con un volo aereo diretto verso l'Albania.