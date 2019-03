Paura per un giovane ciclista colto da malore a Pianezze: interviene l'elisoccorso

Momenti di paura sabato in tarda mattinata in zona Pianezze di Valdobbiadene. Poco prima dell'ora di pranzo, infatti, un giovane ciclista sui 15 anni ha avuto un improvviso malore mentre era in sella alla sua bicicletta. In breve soccorso da un'ambulanza del Suem 118, il giovane è stato poi portato presso il campo sportivo di via Molini dove ad attenderlo era presente l'elisoccorso che lo ha poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Fortunatamente, nonostante lo spavento iniziale, il ragazzino non dovrebbe essere in pericolo di vita.