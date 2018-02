Canna fumaria malfunzionante, caseggiato devastato da un incendio

VALDOBBIADENE Uno spaventoso incendio ha semidistrutto nella notte un'abitazione avvenuto a Valdobbiadene in via del Mass, in localita Follo. L'allarme è scattato alle 2.30. Ad intervenire due squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e una squadra da Asolo che hanno lavorato fino alle 7.30 del mattino per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il fabbricato. A causare il rogo sarebbe stata, in base ai primi accertamenti, una canna fumaria malfunzionante. Sul posto, per tutta la notte, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri e la protezione civile che ha sparso sale sulla strada per sciogliere il ghiaccio provocato dall'acqua utilizzata per spegnere il rogo. I danni alla struttura sono stati molto ingenti.