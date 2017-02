Si rompe una conduttura del gas, evacuati due condomini e una casa

VALDOBBIADENE Allarme poco dopo le 12.40 di oggi, mercoledì, in via Erizzo a Valdobbiadene, a causa della rottura di un tubo del gas metano di media pressione. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Treviso e Montebelluna, hanno evacuato due condomini e un'abitazione. In tutto le utenze interezzate dall'interruzione dell'erogazione del combustibile sono circa cinquemila. Sul posto al lavoro i tecnici di Ascotrade. Bloccata al traffico dalla polizia locale di Valdobbiadene, sempre per motivi di sicurezza, via Erizzo. A causare il guasto sarebbe stato un errore durante alcuni lavori che erano in corso a pochi passi dalla condotta. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.