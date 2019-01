Pistole scacciacani e flessibili, colpo dei ladri in ferramenta

Una motosega, alcune pistole scacciacani e dei flessibili. Questo il materiale rubato da ignoti ladri all'interno del negozio di ferramenta "Faib" di via Celestino Piva a Valdobbiadene. I ladri sono entrati in azione nella giornata di venerdì, durante la chiusura per la pausa pranzo, scassinando la porta del magazzino, sul retro del negozio. Sull'episodio, riportato dal sito Qdpnews, indagano i carabinieri.