Guardia giurata si uccide sparandosi con un fucile

Tragedia del male di vivere nel tardo pomeriggio di domenica, poco prima delle 19, a Valdobbiadene, in via Cal Fontana. Una guardia giurata di 60 anni, probabilmente affetto da gravi crisi depressive, si è tolto la vita esplodendo un colpo del suo fucile al volto. L'uomo è morto sul colpo. Del tutto inutili i soccorsi del Suem 118. Sul posto, per svolgere gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valdobbiadene.