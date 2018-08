Va ad aprire alla badante ma precipita sulle scale, muore pensionato

VALDOBBIADENE Stava andando ad aprire la porta di casa, per far entrare la badante che due volte la settimana veniva ad assisterlo. Purtroppo, forse per un mancamento o una distrazione improvvisa, è caduto a terra, sulle scale, procurandosi lesioni mortali. La tragedia si è consumata mercoledì poco dopo le 10 a Guia di Valdobbiadene, in via Cal del Col. A perdere la vita un 74enne, Onorio Baldo, vedovo e pensionato, da tempo malato. A lanciare l'allarme è stata la badante che ha sentito, dall'esterno, il rumore dell'uomo che aveva iniziato a scendere le scale e poi il suo ruzzolare tra i gradini, prima del silenzio che faceva presagire quanto stava avvenendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valdobbiadene, i vigili del fuoco di Montebelluna (sono riusciti ad entrare in casa attraverso una finestra) e gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'aziano.