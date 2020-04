Cronaca Valdobbiadene / Via Roccat e Ferrari

Valdobbiadene, incendio al magazzino di "Valdo spumanti"

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13 presso lo stabilimento in zona Saccol, in via Roccat e Ferrari. Sul posto intervengono i vigili del fuoco di Treviso, Montebelluna, Vittorio Veneto. Ignote la cause delle fiamme