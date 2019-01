Tetto devastato da un incendio, nottata di lavoro per i vigili del fuoco

Un incendio, divampato nella tarda serata di ieri, giovedì, ha interessato il tetto di un'abitazione di via San Giovanni, a Bigolino di Valdobbiadene. Ad andare distrutti circa 10 metri quadrati di copertura. A causare le fiamme forse il malfunzionamento della canna fumaria. I residenti, una famiglia straniera, non sono rimasti intossicati o feriti ma hanno dovuto abbandonare l'abitazione. Al lavoro per quasi tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso che hanno dovuto bonificare e mettere in sicurezza la struttura. Sul posto anche i carabinieri.