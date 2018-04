"Partigiani infami", imbrattato il cippo dedicato alla Resistenza

VALDOBBIADENE Vandali in azione nella notte tra martedì e mercoledì in località Mariech di Valdobbiadene presso il monumento dedicato ai partigiani: ignoti hanno scritto per tre volte la parola "Infami" sul cippo, con una bomboletta di vernice spray nera. L'Anpi di Valdobbiadene ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Vittorio Veneto.