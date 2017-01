Valdobbiadene in lutto, morto a 93 anni l'enologo Mario Geronazzo

VALDOBBIADENE Lutto a Valdobbiadene per la scomparsa, a 93 anni, dell'enologo Mario Geronazzo, figura simbolo del territorio e cofondatore, nel 1946 della Confraternita del Prosecco, oggi chiamata Confraternita di Valdobbiadene. Fu un'istituzione fondamentale per salvaguardare e valorizzare la viticultura del territorio. Geronazzo, dopo il diploma alla scuola enologica Cerletti di Conegliano, si occupò della distilleria di famiglia per poi passare alla produzione di spumante verso la fine della sua carriera. Mario Geronazzo lascia le figlie Clara, Alessandra ed Elisabetta, i generi, i nipoti e il pronipote, insieme a parenti e amici. Il funerale si terrà giovedì 5 gennaio alle ore 15 presso il Duomo di Valdobbiadene.