Anziana mette in fuga i ladri, identificata l'unica donna della banda

Aveva tentato, con l'aiuto di tre complici, di derubare un'anziana: con il pretesto di compilare un avviso per il vicino di casa che non era reperibile era riuscita ad entrare in casa della malcapitata. Il colpo sfumò per l'acume della vittima, una 73enne residente in via Bernardi a Valdobbiadene che riuscì a costringere alla fuga i malviventi. A distanza di un mese da questo episodio, avvenuto lo scorso 20 giugno, i carabinieri della stazione di Valdobbiadene, al termine di una lunga indagine, hanno denunciato per il reato di tentata rapina in concorso una 26enne trevigiana, L.O., disoccupata e pregiudicata.

All'epoca del fatto L.O., con l'aiuto di tre uomini ancora da identificare, bussò alla porta dell'anziana e, con una scusa riuscì ad entrare nell'abitazione. Durante la fase della compilazione di un modulo da parte di L.O., la donna anziana ha notato la presenza di un uomo giovane che stazionava davanti alla porta di ingresso e di un altro che usciva frettolosamente dalla camera da letto, dove si era introdotto approfittando di un momento di distrazione della padrona di casa. Nel tentativo di bloccare l'intruso che usciva dalla camera da letto, l'anziana è stata afferrata con forza alla mano sinistra, riportando lievi ecchimosi.

