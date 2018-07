Rompe un letto durante il campo-scuola, punito dagli animatori

VALDOBBIADENE La vicenda dei giovani padovani (provenienti dalla parrocchia dell'Arcella) che durante un campo-scuola a San Pietro di Barbozza hanno distrutto un letto e sono stati puniti a colpi di doga dagli animatori, finisce in Procura a Treviso e Padova, oltre che presso la Procura per i minori. Ad avviare l'indagine è stata la madre di un 12enne che ha raccontato della punizione subita dal figlio: al giovanissimo, portato in pronto soccorso, sono stati refertati quattro giorni di prognosi. Il ragazzo ha riportato due lievi lividi sulla schiena e sulle gambe. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi . Tra i 34 ragazzi che hanno partecipato al campo-scuola (avvenuto nella prima settimana di luglio) il 12enne potrebbe non essere l'unico ad essere stato colpito: nei prossimi giorni gli inquirenti potrebbbero decidere di ascoltare anche la loro versione dei fatti.