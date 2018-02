Freeclimber ferita in Valstagna, interviene il Soccorso Alpino

VALSTAGNA Attorno alle 13.30 di domenica l'elicottero di Treviso emergenza è volato alla palestra di roccia di Plaja Giron, per un infortunio in parete. Scalando una via, una freeclimber aveva perso l'appoggio dei piedi e si era procurata una sospetta lussazione alla spalla. Sbarcati medico e tecnico di elisoccorso sul terrazzo alla base, alla donna, 45 anni di Valdobbiadene, sono state prestate le prime cure. Imbarcata con un verricello di 65 metri, l'infortunata è stata trasportata all'ospedale. Pronto a intervenire il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.