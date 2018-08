Ricerca in corso sulle Pianezze di una 72enne scomparsa nel nulla

VALDOBBIADENE Attorno alle 17, su richiesta dei carabinieri a seguito della segnalazione di scomparsa da parte dei familiari, il 118 ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per avviare la ricerca di Giuseppina Dalla Longa, 72 anni, di Dueville, che questa mattina attorno alle 11.30 si è allontanata per una passeggiata dalla propria abitazione di villeggiatura a Pianezze senza più farvi ritorno. Al momento le squadre stanno prendendo in esame la viabilità principale e la sentieristica. Sul posto anche l'elicottero dei Vigili del fuoco. Giuseppina è alta un metro e settanta, di corporatura media, capelli corti brizzolati. Porta gli occhiali e dovrebbe indossare un vestito rosso. Data la presenza di numerose persone a Pianezze in questi giorni chiediamo a chiunque potesse averla incontrata di contattare i carabinieri.