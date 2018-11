Malore fatale mentre è in auto, muore anziano

Un uomo di 83 anni è morto, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, è morto a causa di un malore, probabilmente un infarto, da cui è stato colpito mentre viaggiava come passeggero a bordo di un'auto. La tragedia si è consumata verso le 13.30 a Valdobbiadene, in via Erizzo, all'incrocio con via della Pace. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Col San Martino e gli infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Pare che l'anziano fosse diretto, accompagnato da un famigliare, al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, a causa di un lieve malore da cui era stato colto. Purtroppo presso il nosocomio l'uomo non arriverà mai.