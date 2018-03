Senso unico alternato lungo la Alemagna a Valle di Cadore

VALLE DI CADORE Anas comunica che, per consentire la posa di una infrastruttura di telecomunicazioni, sulla strada statale 51 “di Alemagna” sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018, nel tratto compreso tra il km 77,050 e il km 77,150, nel territorio comunale di Valle di Cadore, in provincia di Belluno. Gli interventi previsti saranno condotti nella sola fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 8,00 e le ore 17,00. Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti la limitazione di velocità a 30 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.