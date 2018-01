Valzer di versi e musica, incontro alla libreria universitaria

TREVISO La libreria universitaria San leonardo di Treviso rappresenta un fulcro innovativo e attento su fotografia letteratura, arte e cultura in città, con i suoi raffinati appuntamenti settimanali. Giovedì 25 gennaio 2018 alle 18 sarà il turno della poetessa Ivana Prior con il fisarmonicista Enirco Palù che con l'evento un Valzer di versi e musica conduranno gli ascoltatori in un viaggio in cui immaginari, ritmi, silenzi e musica daranno voce a misteri che solo la contaminazione tra le arti sa ridonare come reali.

L'esperienza del reading attraversa ormai un universo diffuso in luoghi letterari, ma in questo progetto che vuole rimettere l'oralità al centro della percezione la poesia decostruisce e ricostruisce sonorità. La poetessa Ivana Prior interpreterà proprie poesie inedite con un omaggio a poetesse da lei stessa amate e la fisarmonica evocherà universi melodici totalizzanti. Il progetto Un valzer di versi e musica attraversa i più svariati luoghi di aggregazione cittadini per catturare verso la poesia un interesse e una fruizione collettivi e vitali. Ingresso libero.