Foro Romano di Oderzo ancora in balia dei vandali: spaccati i vetri di due parapetti

ODERZO Hanno sfondato le vetrate di due parapetti a protezione degli scavi del Foro Romano cittadino e poi, noncuranti delle telecamere di sicurezza da poco presenti in zona, se ne sono andati via come nulla fosse. Il fatto è avvenuto nella nottata tra martedì e mercoledì nei pressi dell'ingresso di via Mazzini ad opera di alcuni vandali.

Fortunatamente però, come riporta "il Gazzettino", i due pannelli non sono andati in mille pezzi visto che sono realizzati con vetro infrangibile, ma comunque da oggi risultano praticamente inservibili e pericolosi, tanto che dovranno essere sostituiti a spese dei residenti. Proprio per questo chi abita nella zona ha subito lamentato i pochi controlli delle forze dell'ordine nell'area, chiedendo inoltre pene esemplari per i colpevoli che sono stati certamente ripresi durante il loro gesto vandalico. E infatti in queste ore la polizia locale dovrebbe visionare le immagini registrate per cercare di dare un'identità ai delinquenti del caso.