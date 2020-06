Vandali in azione, danneggiate le lapidi del cimitero

Il cimitero della frazione di Colfrancui a Oderzo è finito ancora una volta nel mirino dei vandali: già in passato il camposanto era stato imbrattato con della vernice verde e una cappella di famiglia era stata danneggiata per un valore stimato di oltre 15mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni i malviventi sono tornati a colpire, molto probabilmente durante la notte per poter agire del tutto indisturbati. Quando, nella mattinata di giovedì 25 giugno, i primi residenti sono entrati nel camposanto di Via Fraine hanno fatto l'amara scoperta: alcune lapidi sono state rotte a colpi di martello. Ai familiari non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto sui social dove le immagini delle lapidi danneggiate hanno suscitato grande indignazione tra gli utenti. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri di Oderzo ma i responsabili, per ora, restano a piede libero.