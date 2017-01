Vandali in azione a Ceneda: distrutto il presepe realizzato dai giovani

CENEDA Vile atto vandalico nella notte tra sabato e domenica a Ceneda, quartiere di Vittorio Veneto. Un gruppo di ignoti ha danneggiato alcune delle pecorelle del Presepe realizzato per le festività natalizie dai giovani della parrocchia a lato della Cattedrale cittadina.

Dopo anni di assenza, alcuni giovani avevano riportato il tradizionale Presepe, con statue a grandezza naturale, nello spazio verde a lato della chiesa, sotto la torre campanaria. All'alba di domenica però, alcune statue sono state rinvenute in frantumi sotto i portici, dall'altro lato della strada, altre ancora una volta rotte, sono state lasciate nel presepe. Nessun danno invece per la capanna con la Natività. L'entusiasmo e la felicità di molti residenti sono stati rovinati da questo gesto condannato all'unanimità da tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Un atto insensato che manca di rispetto alle tradizioni della città, al lavoro e all'impegno di tanta brava gente. Il comitato Insieme per Ceneda ha denunciato l'accaduto sulla sua pagina Facebook.