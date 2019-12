Vandali decapitano le statuine in polistirolo del presepe diffuso: residenti indignati

A Mansuè sono ore di polemica, sia sui social che in strada. A scatenare l'ira dei cittadini sono infatti alcuni atti vandalici che negli ultimi giorni hanno colpito i presepi diffusi creati sia nei giardini privati che in quelli pubblici su tutto il territorio comunale. Dalle pecorelle abbattute alle statue in polistirolo decapitate, con tanto di testa abbandonata poco distante. Atti vandalici probabilmente posti in essere da alcuni ragazzi della zona, forse per divertirsi, per fare una bravata. Sta di fatto che i residenti sono indignati e arrabbiati per un comportamento insulso e dannoso per l'armonia dell'intera comunità. «Statue decapitate, pecorelle buttate per terra. Quel giardino è privato e chi si è preso la briga di andare a fare questi dispetti ha commesso un danno presso un’abitazione privata! - si legge in uno dei tanti commenti su Facebook - Ma al di là di questo, che è comunque un gesto da condannare per la sua stupidità, mi dispiace per le persone che hanno lavorato (e non poco), per cercare di rendere l’atmosfera natalizia nel nostro paese, si corre il rischio che si stanchino di fare, se il risultato è vedere le proprie fatiche distrutte dalla stupidità di pochi».