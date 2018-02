Stop ai vandalismi e al degrado: il parco di Paese verrà recintato e rinnovato

PAESE Degrado continuo, vandalismi da parte di baby gang e dormitorio a cielo aperto: questi i problemi che ormai da diverso tempo affliggono uno dei parchi principali di Paese, ossia quello di via della Costituzione. Una situazione delicata, tanto che come riporta "la Tribuna" il Comune ha preso nelle scorse ore una decisione "epocale", ossia quella di recintare completamente l'area verde e impedendo di conseguenza gli accessi notturni con dei cancelli temporizzati. I lavori inizieranno già questa primavera, ma finiranno al termine dell'anno, anche perchè l'idea è quella di realizzare anche un piccolo campo da calcio e un parco giochi per rendere l'intera zona a misura di bambini. Insomma, una delle are più in disuso dell'intera città adesso potrà tornare a splendere come in origine.