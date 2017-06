Varianti verdi: presto la Commissione urbanistica di Montebelluna ne valuterà 25

MONTEBELLUNA Dopo l’approvazione del Piano, avvenuta nel 2015, il Comune di Montebelluna ha aperto alla possibilità per gli interessati di chiedere la modifica della destinazione dell'uso del proprio suolo, da edificabile ad area verde. E’ questa un’opzione contemplata dalla legge regionale del 2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, che prevede la possibilità richiedere la modifica della destinazione delle aree di proprietà privata.

Questa possibilità era già stata garantita lo scorso anno quando al Comune di Montebelluna erano giunte 26 istanze di riclassificazione presentate dai cittadini allo scopo di contenere il consumo del suolo ed in linea con i principi che sottostanno lo stesso Piano interventi comunale. Di queste 26, 22 erano già stata valutate dalla Commissione urbanistica. Le restanti 4, invece, si sommano alle 21 giunte nel 2017 e per le quali è appena stata completata la fase istruttoria da parte degli uffici tecnici comunali. Ora, a breve, le 25 richieste saranno prese in esame dalla Commissione urbanistica e contestualmente saranno approfondite dall’Ufficio urbanistica assieme allo studio esterno appositamente incaricato per la valutazione tecnica e lo screening ambientale.

Commenta il presidente della Commissione urbanistica, Sergio Zanella: “Quando sarà passata in commissione la variante urbanistica, risultato delle richieste recepite, potrà partire l’iter di approvazione per il quale si procederà, assieme allo studio esterno, anche alle elaborazioni relative alla compatibilità idraulica, geologica, alla verifica dell’assoggettabilità a V.A.S. e alla valutazione dell’incidenza ambientale. Una volta esaurita anche questa fase, si andrà in consiglio comunale per l’approvazione della variante 2 al Piano interventi che includerà sia le varianti verdi che le altre oltre 40 richieste prese in considerazione dalla Commissione urbanistica e raccolte tra il 2016 ed il 2017”.