Casale sul sile, il "Bateo" pronto a partire per le isole veneziane

CASALE SUL SILE Sarà un varo tradizionale con la rottura di una bottiglia (rigorosamente di Prosecco) e la benedizione del sacerdote, don Fabio Mattiuzzi, quella voluta dallo Studioplast, azienda fondata da Giuliano Vincenzi, che da oltre 40 anni produce imbarcazioni professionali in vetroresina ed ha sede lungo il Sile, a Lughignano. Conosciuta per avere costruito vaporetti e imbarcazioni particolari destinate alla polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco nonché ambulanze adatte a navigare nei canali veneziani, calerà in acqua e inaugurerà la nuova imbarcazione martedì 27 febbraio alle ore 12, nel tratto di Sile che scorre nel retro del capannone, in via Nuova Trevigiana 21. Ci sarà il sindaco di Casale sul Sile Stefano Giuliato, tutti gli operai impegnati nel lavoro, i rappresentanti della società “Venice by boat” che ha commissionato l’imbarcazione e il sacerdote, come nella più antica tradizione marinara in cui si condividevano fatiche e successi con i lavoratori e il territorio.

L’imbarcazione, lunga 24,5 metri, sarà in grado di trasportare 129 persone e svolgerà servizio di trasporto turisti e di linea (in supporto all’ACTT), per chi desidera raggiungere le isole veneziane cosiddette “minori”, come sant’Erasmo. Si tratta di una barca più piccola di un vaporetto (i veneziani la chiamano bateo), realizzata in vetroresina con soluzioni tecniche all’avanguardia sia nella costruzione della carena sia nella propulsione. I motori sono di ultima generazione, consumano meno carburante e non producono fumi inquinanti. Nella Marca trevigiana un tempo si producevano i burci che solcavano le acque del Sile fino a Venezia e poi venivano riportati a casa, controcorrente, utilizzando per il traino grandi funi legate ai buoi (e talvolta anche agli uomini), risalendo le restere (il cui nome deriva proprio dalle funi chiamate reste). Oggi Studioplast continua la tradizione e produce barche utilizzate in laguna: si pensi che l’80 per cento delle barche che si vedono a Venezia, partono dai cantieri di Lughignano.