Gang di tre banditi assalta il bar, in fuga con l'incasso

Terrore nella tarda serata di domenica a Vazzola, in via Liberazione, all'interno "Bar 21", locale gestito da un cittadino cinese. Il titolare del locale, sorpreso attorno alle 23 quando non vi erano clienti e il bar si avviava alla chiusura, è stato minacciato e costretto a consegnare l'incasso della serata, 700 euro circa, da tre banditi. I malviventi sono entrati nel bar con il volto travisato e armati di bastone e taglierino: oltre al denaro sono riusciti a farsi consegnare anche dei "gratta e vinci", per un valore di quanche centinaia di euro. Al malcapitato barista non è rimasto che lanciare l'allarme ai carabinieri che sono poi intervenuti sul posto. Sono state diramate immediatamente le ricerche nella zona ma purtroppo senza esito.