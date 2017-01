Cronaca Vazzola / Via Piave

Incidente sul lavoro, donna 53enne muore in una vasca di cemento

Tragedia poco dopo le 17 alla Comavit di Vazzola, in via Piave. A perdere la vita Emanuela Viezzer, una dei titolari. Sul posto Suem118, vigili del fuoco e carabinieri. Indagini in corso sulle cause della tragedia