Armi e gioielli in oro, colpo dei ladri in casa di un agricoltore

Colpo dei ladri nella notte dello scorso 31 gennaio, a Vazzola, all'interno di un'abitazione di via Campagna, di proprietà di un agricoltore 55enne. I "topi d'appartamento", dopo aver forzato l'ingresso, sono entrati in casa, alla ricerca di preziosi e altri oggetti di valore: oltre a monili in oro e altri gioielli, il cui valore è in fase di quantificazione, i malviventi si sono impossessati di un armadio blindato in cui erano presenti un fucile semiautomatico calibro 12 ed una carabina calibro 22, oltre alle rispettive munizioni. L'indagine sul furto è affidata, come detto, ai carabinieri di Codognè.