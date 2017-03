Ruba gasolio in un'azienda agricola, arrestato un 63enne

VAZZOLA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Conegliano hanno arrestato un 63enne italiano, incensurato, residente nel coneglianese, sorpreso ad asportare gasolio dai serbatoi di alcuni mezzi agricoli. I militari, impegnati in controlli svolti anche con l’impiego di diverse pattuglie della C.I.O. (Compagnie Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri Veneto, la scorsa notte hanno bloccato il malvivente all’interno di un capannone agricolo di Tezze di Vazzola, mentre riempiva alcune taniche con gasolio per autotrazione. Nel corso della mattinata odierna, il Tribunale di Treviso ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il responsabile del furto, in attesa del processo che sarà celebrato il 21 aprile prossimo.